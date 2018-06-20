ПСЖ повесил ценник на Ареолю

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ПСЖ повесил ценник на АреолюПСЖ повесил ценник на своего голкипера Альфонса Ареоля, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, по сведениям источника, парижане будут готовы расстаться с 25-летним вратарем, если по нему поступит предложение в размере 35-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ареоля пропустил 35 мячей в 44 матчах за ПСЖ.

Напомним, на Ареоля нацелился "Наполи". | soccernews.ru

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