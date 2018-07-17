ПСЖ повесил ценник на Ди Марию

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ПСЖ повесил ценник на Ди МариюПСЖ повесил ценник на своего вингера Анхеля Ди Марию, информирует Fox Sports.

Так, по сведениям источника, парижане будут готовы расстаться этим лето с 30-летним игроком, если по нему поступит предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Ди Мария забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ нацелился на игрока "Тоттенхэма". | soccernews.ru

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