ПСЖ повесил ценник на Ди Марию

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ПСЖ повесил ценник на Ди МариюПСЖ повесил ценник на своего вингера Анхеля Ди Марию, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, парижане вполне будут готовы отпустить 30-летнего аргентинца в другой клуб, если получат по нему этим летом предложение в размере не менее 30-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Ди Мария забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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