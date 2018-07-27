ПСЖ повесил ценник на Ди Марию

ПСЖ повесил ценник на своего вингера Анхеля Ди Марию, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, парижане вполне будут готовы отпустить 30-летнего аргентинца в другой клуб, если получат по нему этим летом предложение в размере не менее 30-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Ди Мария забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru