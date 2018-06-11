ПСЖ повесил ценник на Кавани

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ПСЖ повесил ценник на КаваниПСЖ повесил ценник на своего ведущего бомбардира Эдинсона Кавани, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что этим летом парижане вполне будут готовы расстаться с 31-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Кавани забил 40 мячей и сделал 12 результативных передач в 48 матчах за ПСЖ.

Напомним, Буффон приблизился к переходу в ПСЖ. | soccernews.ru

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