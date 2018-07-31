ПСЖ повесил ценник на Кавани
ПСЖ повесил ценник на своего ведущего бомбардира Эдинсона Кавани, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что парижане не планируют расставаться этим летом с 31-летним форвардом, однако предложение в размере 130-ти миллионов евро вполне может изменить их позицию в этом вопросе.
В прошлом сезоне Кавани забил 40 мячей и сделал 11 результативных передач в 48 матчах за ПСЖ.
Напомним, Тухель выступил против продажи номинально пятого вратаря ПСЖ. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"
-
"Милан" и "Ювентус" согласовали три трансфера
-
Абидаль опроверг информацию о встрече с лидером "МЮ"
-
Закупка к Лиге Чемпионов: кем усилился "Локомотив" перед возвращением в самый престижный клубный турнир планеты?
-
В чем играют клубы РФПЛ в сезоне 2018/2019: представление игровой формы
Лента новостей
-
"Зенит" готов заплатить 9 миллионов евро за бывшую трансферную цель "Спартака"
-
"Барселона" отказалась продавать своего защитника "Севилье"
-
На форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ
-
"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей
-
"Рома" определилась с размером предложения по Промесу
-
Нико Ковач: "Ни один тренер в мире, не скажет, что ему не нужен Левандовски"
-
"Арсенал" нацелился на вингера "Реала"
-
Лопетеги остался недоволен игрой Бэйла и Бензема в матче против "Манчестер Юнайтед"
-
Бердыев: "Рассматриваем варианты с продажей Азмуна, Кудряшова и Граната"
-
"Ювентус" определился с потенциальной заменой для Пьянича
-
Модрич дал ответ "Интеру"
-
"Реал" готов выложить более 100 миллионов евро только за одного игрока
-
"Спартак" определился с заявкой на третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов
-
Динь прокомментировал свой переход в "Эвертон"
-
ПСЖ планирует сделать улучшенное предложение Рабьо
-
Куртуа запросил у "Челси" свой трансфер
-
Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"
-
Лопетеги: "Куртуа? У нас есть вратари, которые очень хороши"
-
1
"Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игроками
-
"Милан" и "Ювентус" согласовали три трансфера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26