ПСЖ повесил ценник на Кавани

ПСЖ повесил ценник на своего ведущего бомбардира Эдинсона Кавани, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что парижане не планируют расставаться этим летом с 31-летним форвардом, однако предложение в размере 130-ти миллионов евро вполне может изменить их позицию в этом вопросе.

В прошлом сезоне Кавани забил 40 мячей и сделал 11 результативных передач в 48 матчах за ПСЖ.

Напомним, Тухель выступил против продажи номинально пятого вратаря ПСЖ. | soccernews.ru