ПСЖ повесил ценник на Кавани

2 Теги псжэдинсон кавани

ПСЖ повесил ценник на КаваниПСЖ повесил ценник на своего ведущего бомбардира Эдинсона Кавани, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что парижане не планируют расставаться этим летом с 31-летним форвардом, однако предложение в размере 130-ти миллионов евро вполне может изменить их позицию в этом вопросе.

В прошлом сезоне Кавани забил 40 мячей и сделал 11 результативных передач в 48 матчах за ПСЖ.

Напомним,  Тухель выступил против продажи номинально пятого вратаря ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии
Кот

Не хуже Роналду, это точно.

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Алексей

Думаю, что именно Кавани был лучшим футболистом ЧМ. И если бы не травма, возможно, чемпионом мира был бы Уругвай.

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