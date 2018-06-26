ПСЖ повесил ценник на Менье

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ПСЖ повесил ценник на МеньеПСЖ повесил ценник на своего защитника Томаса Менье, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, парижане будут готовы расстаться этим летом с 26-летним беком, если получат по нему предложение в размере не менее 30-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Менье забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 34 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ готовит многомиллионный обмен с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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