ПСЖ повесил ценник на Менье

ПСЖ повесил ценник на своего защитника Томаса Менье, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, парижане будут готовы расстаться этим летом с 26-летним беком, если получат по нему предложение в размере не менее 30-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Менье забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 34 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ готовит многомиллионный обмен с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru