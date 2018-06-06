ПСЖ повесил ценник на Неймара для "Реала"

1 Теги неймарпсжреал мадридмарко асенсио

ПСЖ повесил ценник на Неймара для "Реала"ПСЖ повесил ценник на своего ведущего форварда Неймара для мадридского "Реала", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы, парижане сделают все возможное, чтобы ближайшим летом сохранить бразильца. Однако в случае, если тот таки решит перебраться на "Сантьяго Бернабеу", они будут готовы потребовать за него у королевского клуба 300 миллионов евро. При этом чемпион Франции вполне может снизить цену на 26-летнего нападающего на 100 миллионов евро, если в сделку по нему будет включен вингер "сливочных" Марко Асенсио.

Напомним, Гвардиола оценил вероятность ухода Неймара из ПСЖ. | soccernews.ru

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Неймар нам не нужен

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