ПСЖ повесил ценник на Рабьо

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ПСЖ повесил ценник на РабьоПСЖ повесил ценник на своего полузащитника Адриана Рабьо, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, парижане будут готовы расстаться с 23-летним хавбеком этим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним,  Тухель готов отпустить Рабьо в "Барселону". | soccernews.ru

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