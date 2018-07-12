ПСЖ повесил ценник на Рабьо

ПСЖ повесил ценник на своего полузащитника Адриана Рабьо, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, парижане будут готовы расстаться с 23-летним хавбеком этим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, Тухель готов отпустить Рабьо в "Барселону". | soccernews.ru