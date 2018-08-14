ПСЖ повесил ценник на Рабьо

ПСЖ повесил ценник на своего полузащитника Адриана Рабьо, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, парижане будут готовы расстаться с 23-летним хавбеком уже этим летом, если получат по нему предложение в размере 50-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года, новое соглашение он подписывать категорически отказывается.

Напомним, ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу. | soccernews.ru