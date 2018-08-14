ПСЖ повесил ценник на Рабьо

Теги псжадриан рабьо

ПСЖ повесил ценник на РабьоПСЖ повесил ценник на своего полузащитника Адриана Рабьо, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, парижане будут готовы расстаться с 23-летним хавбеком уже этим летом, если получат по нему предложение в размере 50-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года, новое соглашение он подписывать категорически отказывается.

Напомним, ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов