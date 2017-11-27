ПСЖ повторил два рекорда чемпионата Франции

В рамках 14-го тура французской Лиги 1 ПСЖ в гостях обыграл "Монако" со счётом 2:1.

Как сообщает Goal.com, благодаря этому результату парижане повторили сразу два рекорда чемпионата Франции.

Во-первых, ПСЖ забил 45 голов в 14 стартовых турах Лиги 1, повторив достижение "Сент-Этьена", установленное в сезоне 1969/70.

Во-вторых, столичная команда повторила рекорд первенства по количеству очков после 14 игр (38). | http://soccernews.ru