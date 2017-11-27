ПСЖ повторил два рекорда чемпионата Франции

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ПСЖ повторил два рекорда чемпионата Франции

В рамках 14-го тура французской Лиги 1 ПСЖ в гостях обыграл "Монако" со счётом 2:1.

Как сообщает Goal.com, благодаря этому результату парижане повторили сразу два рекорда чемпионата Франции.

Во-первых, ПСЖ забил 45 голов в 14 стартовых турах Лиги 1, повторив достижение "Сент-Этьена", установленное в сезоне 1969/70. 

Во-вторых, столичная команда повторила рекорд первенства по количеству очков после 14 игр (38). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 14 38
2 Лион 14 29
3 Монако 14 29
4 Марсель 14 28
5 Нант 14 23
6 ФК Кан 14 22
7 Монпелье 14 20
8 Сент-Этьен 14 19
9 Ренн 14 18
10 Амьен 14 18
11 Труа 14 18
12 Дижон 14 18
13 Бордо 14 17
14 Тулуза 14 16
15 Генгам 14 15
16 Анжер 14 14
17 Страсбур 14 14
18 Ницца 14 14
19 Лилль 14 12
20 Метц 14 4
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