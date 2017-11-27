ПСЖ повторил два рекорда чемпионата Франции
В рамках 14-го тура французской Лиги 1 ПСЖ в гостях обыграл "Монако" со счётом 2:1.
Как сообщает Goal.com, благодаря этому результату парижане повторили сразу два рекорда чемпионата Франции.
Во-первых, ПСЖ забил 45 голов в 14 стартовых турах Лиги 1, повторив достижение "Сент-Этьена", установленное в сезоне 1969/70.
Во-вторых, столичная команда повторила рекорд первенства по количеству очков после 14 игр (38). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|38
|2
|Лион
|14
|29
|3
|Монако
|14
|29
|4
|Марсель
|14
|28
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|14
|22
|7
|Монпелье
|14
|20
|8
|Сент-Этьен
|14
|19
|9
|Ренн
|14
|18
|10
|Амьен
|14
|18
|11
|Труа
|14
|18
|12
|Дижон
|14
|18
|13
|Бордо
|14
|17
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|14
|15
|16
|Анжер
|14
|14
|17
|Страсбур
|14
|14
|18
|Ницца
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4