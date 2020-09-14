ПСЖ повторил клубный антирекорд 42-летней давности

ПСЖ провально стартовал в розыгрыше чемпионата Франции сезона 2020/21.

Парижане сначала уступили "Лансу" (0:1), а затем ещё и "Марселю" (0:1).

Таким образом, столичная команда в первых двух турах Лиги 1 потерпела два поражения, не забив при этом ни одного гола.

Как сообщает Opta, подобное произошло с ПСЖ впервые за 42 года.

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