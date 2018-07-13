ПСЖ повторил предложение "Реала", чтобы удержать Неймара

ПСЖ намерен продлить контракт с бразильским нападающим Неймаром, сообщает sport.es.

По сведениям издания, парижский клуб готов платить футболисту 50 миллионов евро. Такую зарплату получает форвард "Барселоны" Лионель Месси и именно такой оклад предложил бразильцу "Реал".

Таким образом, руководство ПСЖ пытается удержать в команду ее главную звезду. Ради Неймара ПСЖ также решил переманить работника медицинского штаба сборной Бразилии.

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