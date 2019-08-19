ПСЖ повторил рекорд чемпионата Франции
ПСЖ повторил рекорд французского футбола, несмотря на поражение от "Ренна" (1:2) в матче 2-го тура чемпионата Франции.
В этой встрече игроки ПСЖ забили в 40-м матче Лиги 1 подряд и повторил достижение "Расинга", которому удалась подобная голевая серия в период с 1962 по 1964 годы.
В прошлом сезоне парижский клуб стал чемпионом Франции и завоевал путевку в Лигу Чемпионов.
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