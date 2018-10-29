ПСЖ повторил рекорд "Тоттенхэма" 1960 года

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ПСЖ повторил рекорд "Тоттенхэма" 1960 годаПСЖ в 11-м туре чемпионата Франции победил "Марсель" со счетом 2:0 и добыл 11-ю победу со старта турнира.

Таким образом, парижане повторили рекорд для чемпионатов топ-5, который установил "Тоттенхэм" в 1960 году.

Тогда "шпоры", одержав 11 побед на старте, в итоге стали чемпионами Англии. | http://soccernews.ru

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