ПСЖ повторил рекорд "Тоттенхэма" 1960 года

ПСЖ в 11-м туре чемпионата Франции победил "Марсель" со счетом 2:0 и добыл 11-ю победу со старта турнира.

Таким образом, парижане повторили рекорд для чемпионатов топ-5, который установил "Тоттенхэм" в 1960 году.

Тогда "шпоры", одержав 11 побед на старте, в итоге стали чемпионами Англии. | http://soccernews.ru