ПСЖ повторил собственный рекорд чемпионата Франции

В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде обыграл "Сент-Этьен" со счетом 1:0.

Благодаря этому парижский клуб одержал 20 победу в 23 матчах Лиге 1. Это поражение рекорда французского чемпионата, который принадлежит ПСЖ и был установлен в сезоне-2015/16.

В данный момент ПСЖ лидирует в турнирной таблице и опережает идущий вторым "Лилль" на 12 очков. При этом у парижан сыграно на два матча меньше.

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