ПСЖ повторил собственный рекорд чемпионата Франции
В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде обыграл "Сент-Этьен" со счетом 1:0.
Благодаря этому парижский клуб одержал 20 победу в 23 матчах Лиге 1. Это поражение рекорда французского чемпионата, который принадлежит ПСЖ и был установлен в сезоне-2015/16.
В данный момент ПСЖ лидирует в турнирной таблице и опережает идущий вторым "Лилль" на 12 очков. При этом у парижан сыграно на два матча меньше.
Не пропустите: ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Арсенала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
-
"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Атлетико"
-
"Арсенал" вступил в борьбу за трансферную целью "Барселоны" и "Ювентуса"
-
Клаудио Писарро + "Вердер" = навсегда! Рассказываем о самом возрастном бомбардире в истории Бундеслиги
-
Главные новости дня: 17 февраля
Лента новостей
-
Ковач нарушил собственное правило в "Баварии"
-
Дело в Неймаре: названа причина возможного отказа "Реала" от трансфера Азара
-
1
"Бавария" понесла серьезнейшие потери перед битвой с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
ПСЖ повторил собственный рекорд чемпионата Франции
-
"Атлетико" договорился о продлении контракта с основным игроком
-
"Атлетико" договорился о продлении контракта с основным игроком
-
За 1500 в центре: украинский игрок "Манчестер Сити" показал свою квартиру в Англии
-
Как кетчуп: тренер "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Санчеса
-
Французский клуб объявил о планах выиграть Лигу Чемпионов
-
Два лидера "Манчестер Юнайтед" восстановятся к ответному матчу с ПСЖ
-
4
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
-
В "Ливерпуле" приняли неожиданное решение по защитной линии перед матчем с "Баварией"
-
1
Жена Икарди сделала заявление о лишении футболиста капитанской повязки
-
Зидан поставил перед "Челси" два серьезных условия
-
"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Атлетико"
-
"Арсенал" вступил в борьбу за трансферную целью "Барселоны" и "Ювентуса"
-
Потеря: Венгер оценил уход Рэмзи из "Арсенала"
-
ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Арсенала"
-
Венгер высказался о своем будущем
-
"Рома" - "Болонья": видеотрансляция матча начнется в 22:30 мск
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|24
|40
|6
|Монпелье
|24
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|24
|31
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|24
|14