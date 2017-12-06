ПСЖ повторил свой рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов за сезон



В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ играет с "Баварии".

В данный момент парижский клуб уступает со счетом 1:3.

Этот гол стал для парижан 25-м в этом сезоне в Лиге Чемпионов, что является повторением клубного рекорда.

Напомним, что ПСЖ обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира.

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