ПСЖ пойдет на продажу трех футболистов ради трансфера Канте

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ПСЖ пойдет на продажу трех футболистов ради трансфера Канте

ПСЖ всерьез нацелился на покупку хавбека "Челси" Нголо Канте.

Как сообщает Tribalfootball, для осуществления этого трансфера, парижанам придется расстаться с Анхелем Ди Марией, Хесе Родригесом и Гонсало Гедешем.

Отмечается, что "Челси" хочет выручить с продажи Канте около 110 миллионов евро.

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