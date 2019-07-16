ПСЖ практически оформил трансфер защитника "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Абду Диалло в шаге от перехода в ПСЖ.

Как сообщает Goal.com, 23-летний игрок уже прошел медобследование в новом клубе. Официально о переходе должны объявить 16 июля.

Отмечается, что ПСЖ заплатит за француза 32 миллиона евро и подпишет с ним соглашение до 2024 года.

В прошлом сезоне Диалло провел 38 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Читайте также: Президента ПСЖ обвинили в финансовых махинациях при трансфере Пасторе. | http://soccernews.ru