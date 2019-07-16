ПСЖ практически оформил трансфер защитника "Боруссии"
Защитник дортмундской "Боруссии" Абду Диалло в шаге от перехода в ПСЖ.
Как сообщает Goal.com, 23-летний игрок уже прошел медобследование в новом клубе. Официально о переходе должны объявить 16 июля.
Отмечается, что ПСЖ заплатит за француза 32 миллиона евро и подпишет с ним соглашение до 2024 года.
В прошлом сезоне Диалло провел 38 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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|Монпелье
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|38
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|8
|Реймс
|38
|55
|9
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|53
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|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
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|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
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|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27