ПСЖ практически оформил трансфер защитника "Боруссии"

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ПСЖ практически оформил трансфер защитника "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Абду Диалло в шаге от перехода в ПСЖ.

Как сообщает Goal.com, 23-летний игрок уже прошел медобследование в новом клубе. Официально о переходе должны объявить 16 июля.

Отмечается, что ПСЖ заплатит за француза 32 миллиона евро и подпишет с ним соглашение до 2024 года.

В прошлом сезоне Диалло провел 38 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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