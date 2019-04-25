ПСЖ предлагает "Атлетико" обмен форвардами

ПСЖ проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Диего Косте, сообщает Cope.es.

По сведениям издания, парижский клуб намерен подписать форварда в летнее трансферное окно и готов отдать за него уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" готов продать Косту летом.

В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету 32-летнего Кавани 22 мяча и восемь голевых пасов в 28 поединках.

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