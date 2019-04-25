ПСЖ предлагает "Атлетико" обмен форвардами
ПСЖ проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Диего Косте, сообщает Cope.es.
По сведениям издания, парижский клуб намерен подписать форварда в летнее трансферное окно и готов отдать за него уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.
Ранее сообщалось, что "Атлетико" готов продать Косту летом.
В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету 32-летнего Кавани 22 мяча и восемь голевых пасов в 28 поединках.
Не пропустите: ПСЖ готов купить Икарди за 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
главное
Лента новостей
-
Брат Кокорина: "Соловчук слишком уверенно себя вёл против пятерых"
-
Вот настоящий Тор: Дзюба сравнил себя с богом грома из "Мстителей"
-
ПСЖ предлагает "Атлетико" обмен форвардами
-
"Крылья Советов" уступили "Уралу" в матче РПЛ
-
5
Сампаоли: "Месси страдает из-за неудач в сборной Аргентины"
-
Быстров: "В "Спартаке" всегда скандалы, даже в чемпионский сезон их хватало"
-
"Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Барселоны"
-
Куртуа не собирается уходить из "Реала"
-
Кокорин рассказал детали конфликта с чиновником Паком
-
"Хетафе" - "Реал": видеотрансляция матча 34-го тура Примеры
-
Инсинье не нужен "Ливерпулю"
-
Топ-клуб Серии А интересуется Алексисом Санчесом
-
Кокорин дал показания в суде по поводу конфликта с Соловчуком
-
Буффон может вернуться в "Ювентус" в новой роли
-
"Енисей" вырвал победу над "Оренбургом". Красноярцы выиграли впервые с ноября
-
1
"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа
-
Адвокат Мамаева: "Сторона обвинения пытается из очевидного сделать невероятное"
-
"Реал" хочет продлить контракт с Вальверде
-
Стали известны детали возможной реформы Лиги Чемпионов
-
"Хайдук" против "Динамо". Великое дерби не для слабонервных
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|34
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Сельта Виго
|34
|36
|15
|Вильярреал
|33
|36
|16
|Реал Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28