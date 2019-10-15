ПСЖ предлагает Мбаппе сумасшедшие условия по новому контракту

ПСЖ начал работу над продлением контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

Как сообщает Le10SPort, парижане предлагают 20-летнему футболисту соглашение до 2024 года, по которому он будет зарабатывать 50 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что таким образом ПСЖ хочет помешать возможному уходу Мбаппе в "Реал".

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 93 матча и забил 62 гола.

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