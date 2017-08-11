ПСЖ предлагал за Мбаппе 155 миллионов евро, "Монако" требует больше

ПСЖ ведёт переговоры с "Монако" по трансферу форварда Килиана Мбаппе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, парижане предложили за 18-летнего футболиста 155 миллионов евро, однако монегаски рассчитывают выручить от продажи своего ключевого игрока больше.

Отмечается, что "Монако" хочет заработать на этой сделке не менее 200 миллионов евро, включая бонусы.

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