ПСЖ предлагал за Мбаппе 155 миллионов евро, "Монако" требует больше

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ПСЖ предлагал за Мбаппе 155 миллионов евро, "Монако" требует больше

ПСЖ ведёт переговоры с "Монако" по трансферу форварда Килиана Мбаппе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, парижане предложили за 18-летнего футболиста 155 миллионов евро, однако монегаски рассчитывают выручить от продажи своего ключевого игрока больше.

Отмечается, что "Монако" хочет заработать на этой сделке не менее 200 миллионов евро, включая бонусы. 

Не пропустите: "Монако" отрицает договорённость с ПСЖ по трансферу Мбаппе. | http://soccernews.ru

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