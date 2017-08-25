ПСЖ предложил 150 миллионов евро и Моуру за двух футболистов "Монако"

ПСЖ хочет приобрести двух футболистов "Монако": хавбека Фабиньо и нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает RMC, ПСЖ готов заплатить за обоих футболистов 150 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Лукаса Моуру.

Сообщается, что Мбаппе и Фабиньо готовы подписать с ПСЖ пятилетние соглашения.

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