ПСЖ предложил 170 миллионов евро за Милинковича-Савича

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ПСЖ предложил 170 миллионов евро за Милинковича-Савича

ПСЖ хочет купить сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него 170 миллионов евро. В составе парижан хавбек может стать преемником ветерана команды Тиаго Мотты.

Ранее сообщалось, что сербом также интересуется "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 22-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 21 матч, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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