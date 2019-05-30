ПСЖ предложил 85 миллионов евро за де Лигта

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ПСЖ предложил 85 миллионов евро за де Лигта

ПСЖ хочет купить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, французский клуб готов заплатить за футболиста 85 миллионов евро. Также парижане готовы удовлетворить зарплатные требования игрока и выплатить требуемую сумму комиссионных его агенту Мино Райоле.

Ранее фаворитом в борьбе за 19-летнего де Лигта являлась "Барселона", которая предлагала за него 70 миллионов евро. Но каталонский клуб не сумел договориться по зарплате с голландцем и по выплате с его агентом.

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