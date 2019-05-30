ПСЖ предложил 85 миллионов евро за де Лигта
ПСЖ хочет купить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, французский клуб готов заплатить за футболиста 85 миллионов евро. Также парижане готовы удовлетворить зарплатные требования игрока и выплатить требуемую сумму комиссионных его агенту Мино Райоле.
Ранее фаворитом в борьбе за 19-летнего де Лигта являлась "Барселона", которая предлагала за него 70 миллионов евро. Но каталонский клуб не сумел договориться по зарплате с голландцем и по выплате с его агентом.
Не пропустите: "Реал" рассматривает де Лигта в качестве замены Рамосу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ предложил 85 миллионов евро за де Лигта
-
Маркизио может покинуть "Зенит"
-
"Реал" сделает "Челси" последнее предложение по трансферу Азара
-
Дзюба может перейти в "Вулверхэмптон"
-
"Барселона" не вела переговоры по трансферу Неймара
-
Дзюба рассказал, почему отказался переходить в китайский клуб
-
1
"Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ поборются за Коутиньо
-
Торбинский может завершить карьеру
-
Семак назвал идеальную позицию для Дзюбы в "Зените"
-
Конте потребовал от "Интера" продать Икарди
-
"Ювентус" определился с заменой для Канселу
-
Кариус отказался приезжать на финал Лиги Чемпионов
-
1
Семак надеется, что "Зенит" продлит контракт с Кокориным
-
Сёмин прокомментировал слухи об интересе "Локомотива" к Роману Ерёменко
-
Дзюба начал сотрудничать с Жорже Мендешем
-
"Милан" рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
-
Роберто Карлос - о финансовой помощи "Анжи": "Наличкой точно не получится"
-
Аспиликуэта: "Надеюсь, Азар продолжит выигрывать трофеи с "Реалом"
-
Эшли Янг летом может стать одноклубником Руни
-
Линекер раскритиковал стадион в Баку, где прошёл финал Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23