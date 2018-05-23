ПСЖ предложил Буффону четырёхлетний контракт

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ПСЖ предложил Буффону четырёхлетний контракт

ПСЖ предложил бывшему вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону четырёхлетний контракт, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, владельцы французского клуба видят в 40-летнем страже ворот не только усиление состава команды, но и будущего посла Чемпионата Мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

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