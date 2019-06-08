ПСЖ предложил де Лигту зарплату втрое больше, чем "Барселона"

Теги псжаяксбарселонаматтейс де лигттрансферы

ПСЖ предложил де Лигту зарплату втрое больше, чем "Барселона"

ПСЖ опережает "Барселону" в борьбе за капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, парижане в несколько раз перебили предложение каталонцев по зарплате. Французский клуб готов платить 19-летнему голландцу 15 миллионов евро в год, а "блауграна" - 5-7 миллионов.

Также ПСЖ больше предлагает за трансфер футболиста. Речь идёт о 90 миллионах евро с учётом бонусов. "Барса", в свою очередь, не намерена выкладывать более 70 миллионов.

В минувшем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 55 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. 

Не пропустите: ПСЖ контактирует с агентом Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бердыев покинул базу "Рубина"

Бердыев покинул базу "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов