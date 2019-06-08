ПСЖ предложил де Лигту зарплату втрое больше, чем "Барселона"
ПСЖ опережает "Барселону" в борьбе за капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, парижане в несколько раз перебили предложение каталонцев по зарплате. Французский клуб готов платить 19-летнему голландцу 15 миллионов евро в год, а "блауграна" - 5-7 миллионов.
Также ПСЖ больше предлагает за трансфер футболиста. Речь идёт о 90 миллионах евро с учётом бонусов. "Барса", в свою очередь, не намерена выкладывать более 70 миллионов.
В минувшем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 55 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32