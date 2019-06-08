ПСЖ предложил де Лигту зарплату втрое больше, чем "Барселона"

ПСЖ опережает "Барселону" в борьбе за капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, парижане в несколько раз перебили предложение каталонцев по зарплате. Французский клуб готов платить 19-летнему голландцу 15 миллионов евро в год, а "блауграна" - 5-7 миллионов.

Также ПСЖ больше предлагает за трансфер футболиста. Речь идёт о 90 миллионах евро с учётом бонусов. "Барса", в свою очередь, не намерена выкладывать более 70 миллионов.

В минувшем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 55 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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