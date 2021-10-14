ПСЖ предложил Холанду огромную зарплату

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" хочет купить нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб готов платить футболисту 38 миллионов евро в год. В составе ПСЖ Холанд может заменить форварда Килиана Мбаппе, который следующим летом, скорее всего, перейдет в "Реал".

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" восемь матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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