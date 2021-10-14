ПСЖ предложил Холанду огромную зарплату
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" хочет купить нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, французский клуб готов платить футболисту 38 миллионов евро в год. В составе ПСЖ Холанд может заменить форварда Килиана Мбаппе, который следующим летом, скорее всего, перейдет в "Реал".
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" восемь матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: ПСЖ нашел замену Мбаппе в Италии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бузова "наехала" на Губерниева. Новый конфликт звезд ТВ
-
"Барселона" подписала долгосрочный контракт с Педри
-
"Спартак" нацелился на голкипера из клуба РПЛ
-
Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах
-
Вице-президент "Барселоны" рассказал, когда клуб сможет подписывать таких игроков, как Мбаппе и Холанд
Лента новостей
-
Жирков рассказал о конфликте с Это'О
-
Фергюсон рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч"
-
В СМИ появилась информация о бюджете "Спартака" на текущий сезон
-
"Манчестер Сити" теряет Феррана Торреса
-
Семак рассказал о своем питании после отказа от мяса
-
Почеттино назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
"Я туда не хотел". Жирков рассказал, как переходил в "Зенит"
-
2
Тренер "Баварии" выбрал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Жирков рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"
-
Губерниев ярко ответил на критику Бузовой
-
Жирков рассказал, когда собирается завершить карьеру
-
ПСЖ предложил Холанду огромную зарплату
-
"Бавария" восторженно оценила классный гол Альфонсо Дэвиса за сборную Канады (видео)
-
Жирков рассказал, кто помешал ему перейти в "Спартак"
-
"Ливерпуль" готов вернуть Коутиньо
-
ПСЖ нашел замену Мбаппе в Италии
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Атлетико"
-
Бузова "наехала" на Губерниева. Новый конфликт звезд ТВ
-
Агент Хендрикса громко ответил на слухи о возможном уходе хавбека из "Спартака"
-
1
Роналдо назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20