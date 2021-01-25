ПСЖ предложил крупный контракт Серхио Рамосу
"Пари Сен-Жермен" начал переговоры с защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом, сообщает Onda Cero.
По сведениям издания, французский клуб предложил футболисту трехлетний контракт на общую сумму 45 миллионов евро. Рамос может достаться ПСЖ бесплатно, так как его контракт с "Реалом" истекает летом 2021 года.
"Реал" также ведет переговоры с Рамосом о новом контракте, но королевский клуб предлагает ему гораздо меньшие деньги.
В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14