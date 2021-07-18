ПСЖ предложил "Лацио" обмен игроками

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ПСЖ предложил "Лацио" обмен игрокамиФото: инстаграм Корреа/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, ПСЖ интересуется аргентинским футболистом "Лацио" Хоакином Корреа.

По информации источника, главный тренер римлян Маурицио Сарри будет рад сделке в том случае, если в нее будет включен испанский полузащитник парижан Пабло Сарабия.

Руководство "Лацио" в свою очередь готово рассмотреть вариант с обменом, если за своего футболиста они помимо Сарабии получат доплату в размере 18-20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Корреа сыграл за римлян 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Пабло Сарабия сыграл 37 матчей за ПСЖ, в которых смог забить 7 голов и отдать 4 ассиста.

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