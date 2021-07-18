ПСЖ предложил "Лацио" обмен игроками
Фото: инстаграм Корреа/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Николо Скира, ПСЖ интересуется аргентинским футболистом "Лацио" Хоакином Корреа.
По информации источника, главный тренер римлян Маурицио Сарри будет рад сделке в том случае, если в нее будет включен испанский полузащитник парижан Пабло Сарабия.
Руководство "Лацио" в свою очередь готово рассмотреть вариант с обменом, если за своего футболиста они помимо Сарабии получат доплату в размере 18-20 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Корреа сыграл за римлян 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.
Пабло Сарабия сыграл 37 матчей за ПСЖ, в которых смог забить 7 голов и отдать 4 ассиста.
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|Команда
|М
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|1
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|26
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|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17