ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с большой зарплатой
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе
ПСЖ пытается удержать в команде форварда Килиана Мбаппе.
Как сообщает журналист Николо Скира, парижане предложили 22-летнему французу новый контракт на пять лет с зарплатой в размере 32 миллионов евро за сезон.
Отмечается, что в ПСЖ надеются, что повышение зарплаты изменит решение футболиста, но Мбаппе пока не ответил на предложение клуба и ждет действий от "Реала".
Напомним, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ летом 2022 года по окончании контракта.
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