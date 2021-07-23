ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с большой зарплатой

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ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с большой зарплатой Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

ПСЖ пытается удержать в команде форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист Николо Скира, парижане предложили 22-летнему французу новый контракт на пять лет с зарплатой в размере 32 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что в ПСЖ надеются, что повышение зарплаты изменит решение футболиста, но Мбаппе пока не ответил на предложение клуба и ждет действий от "Реала".

Напомним, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ летом 2022 года по окончании контракта.

Читайте также: "Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку. | http://soccernews.ru
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