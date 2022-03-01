ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с огромной зарплатой и бонусом

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

ПСЖ не оставляет попыток продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе.

По сведениям Адриена Гренье, парижане предложили французу новый контракт до 2024 года с зарплатой 50 миллионов евро за сезон.

Кроме того, клуб готов заплатить футболисту 100 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

Напомним, что контракт Мбаппе с клубом истекает предстоящим летом. Ранее сообщалось о желании игрока уйти в "Реал".

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