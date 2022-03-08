ПСЖ предложил Мбаппе рекордный контракт в истории футбола
Фото твиттер ПСЖ
Руководство ПСЖ не теряет надежд сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает The Independent.
По информации британской газеты, парижане предложили игроку новый контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год.
Если звёздный француз согласится продлить соглашение, истекающее 30 июня, то получит рекордный оклад в истории футбола.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 34 матча, забил 24 гола и сделал 17 ассистов.
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|Монпелье
|28
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|Страсбур
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|Бордо
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|Нант
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|Брест
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|28
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