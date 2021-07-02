ПСЖ предложил Месси очень выгодный контракт
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" намерен заполучить аргентинского нападающего Лионеля Месси, у которого закончился контракт с "Барселоной", сообщает AS.
По сведениям источника, предложение французского клуба более выгодное экономической точки зрения чем то, которого сделала игроку "Барселона". Месси является свободным агентом, поэтому может достаться парижанам бесплатно. ПСЖ не торопит форварда с принятием решение и будет ждать ответа до конца Кубка Америки.
В прошлом сезоне 34-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнира, забил 38 мячей и отдал 14 результативных передач.
Не пропустите: Стала известна причина торможения переговоров о продлении контракта Месси с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14