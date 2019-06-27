ПСЖ предложил "Милану" и "Интеру" купить Паредеса
Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Paris United.
По сведениям издания, представители французского клуба клуба предложили "Милану" и "Интеру" купить игрока . Тренерский штаб ПСЖ не рассчитывает на хавбека, считая, что он не способен играть на высоком уровне.
24-летний Паредес перешел в ПСЖ из "Зенита" в минувшем январе за 40 миллионов евро. За парижский клуб он провел 22 матча и отдал две результативные передачи. Таким образом, аргентинец стал чемпионом России и Франции в одном сезоне. Ранее он уже играл в Италии за "Кьево", "Рому" и "Эмполи".
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|2
|Наполи
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|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
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|6
|Рома
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|Лацио
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|Болонья
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