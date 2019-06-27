ПСЖ предложил "Милану" и "Интеру" купить Паредеса

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ПСЖ предложил "Милану" и "Интеру" купить Паредеса
Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Paris United.

По сведениям издания, представители французского клуба клуба предложили "Милану" и "Интеру" купить игрока . Тренерский штаб ПСЖ не рассчитывает на хавбека, считая, что он не способен играть на высоком уровне. 

24-летний Паредес перешел в ПСЖ из "Зенита" в минувшем январе за 40 миллионов евро. За парижский клуб он провел 22 матча и отдал две результативные передачи. Таким образом, аргентинец стал чемпионом России и Франции в одном сезоне. Ранее он уже играл в Италии за "Кьево", "Рому" и "Эмполи".

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