ПСЖ предложил "Милану" обмен футболистами

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ПСЖ предложил "Милану" обмен футболистами

ПСЖ хочет видеть в своих рядах полузащитника "Милана" Лукаса Пакету.

Как сообщает Milan News, "россонери" требуют за бразильца 38 миллионов евро. Однако парижане предлагают вариант с обменом футболиста на Юлиана Дракслера, в услугах которого больше не нуждается Томас Тухель.

Отмечается, что Пакетой также интересуется "Валенсия", а Дракслером - "Лион" и "Ницца".

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