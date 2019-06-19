ПСЖ предложил "Наполи" 55 миллионов евро за Аллана
ПСЖ вновь проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Наполи" Аллану, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за футболиста 55 миллионов евро. Самому игроку парижане предложили зарплату в размере шести миллионов евро в год. Впрочем, "Наполи", скорее всего, откажет ПСЖ в трансфере игрока, так как оценивает его в 70 миллионов евро.
28-летний Аллан в минувшем сезоне провел за "Наполи" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с неаполитанцами действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "ПСЖ" назвал цену на Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" объявил имя нового главного тренера
-
Девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, потеряла телефон с перепиской с футболистом
-
Стало известно, с кем тульский "Арсенал" сыграет в квалификации Лиги Европы
-
Семин сообщил, что Тарасов покинет "Локомотив" этим летом
-
"Эвертон" договорился с "Барселоной" о выкупе контракта Андре Гомеша
Лента новостей
-
ПСЖ предложил "Наполи" 55 миллионов евро за Аллана
-
Игроки "Барселоны" одобрили возвращение Неймара
-
ПСЖ назвал цену на Неймара
-
"Лилль" отказал "Ювентусу" в трансфере защитника Габриэла
-
Азмун назвал одноклубников по "Зениту" "колхозом"
-
3
"Милан" объявил имя нового главного тренера
-
Стали известны огромные долги за аренду стадионов, построенных к ЧМ-2018
-
ПСЖ отказал "Ювентусу" в продаже Маркиньоса за 55 миллионов евро
-
Девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, потеряла телефон с перепиской с футболистом
-
1
Дисквалификация Неймара в Лиге Чемпионов оставлена в силе
-
Стало известно, с кем тульский "Арсенал" сыграет в квалификации Лиги Европы
-
Семин сообщил, что Тарасов покинет "Локомотив" этим летом
-
1
Влашич: "Подписать контракт с ЦСКА - было моим единственным желанием"
-
Менди: "Говорили, что я больше не смогу играть в футбол. Теперь я в "Реале"
-
"Зенит" вновь заинтересовался Федором Кудряшовым
-
Мата: "Рад называть "Олд Траффорд" своим домом"
-
Хуан Мата продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Де Росси отказал "Милану" и "Фиорентине" из уважения к "Роме"
-
Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой"
-
1
Азмун: "Если я не выиграю Лигу чемпионов или Лигу Европы, буду разочарован в своей жизни"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17