ПСЖ предложил "Наполи" 55 миллионов евро за Аллана

ПСЖ вновь проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Наполи" Аллану, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за футболиста 55 миллионов евро. Самому игроку парижане предложили зарплату в размере шести миллионов евро в год. Впрочем, "Наполи", скорее всего, откажет ПСЖ в трансфере игрока, так как оценивает его в 70 миллионов евро.

28-летний Аллан в минувшем сезоне провел за "Наполи" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с неаполитанцами действует до лета 2023 года.

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