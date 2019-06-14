ПСЖ предложил "Наполи" за Инсинье 100 миллионов евро

ПСЖ интересуется хавбеком "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Парижский клуб уже сделал запрос по покупке 28-летнего игрока. Неаполитанцы готовы отпустить полузащитника за 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Наполи" еще не получал запрос о трансфере Инсинье больше, чем 70-80 миллионов евро.

Переговоры между клубами пройдут на следующей неделе. Контракт может быть подписан до 2024 года в год.

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