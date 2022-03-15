ПСЖ предложил Неймара "Барселоне"

Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" предложил "Барселоне" бразильского нападающего Неймара, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб в последние недели активно предлагает форварда разным клубам, так как надеется от него избавиться. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата игрока.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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