ПСЖ предложил Неймара "Барселоне"

Теги псжбарселонанеймар

ПСЖ предложил Неймара "Барселоне"

Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" предложил "Барселоне" бразильского нападающего Неймара, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб в последние недели активно предлагает форварда разным клубам, так как надеется от него избавиться. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата игрока.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Месси не вернется в "Барселону". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин в два раза подешевел на Transfermarkt

Кокорин в два раза подешевел на Transfermarkt

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов