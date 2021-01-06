ПСЖ предложил Неймару и Мбаппе новые контракты

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ПСЖ предложил Неймару и Мбаппе новые контракты

ПСЖ намерен сохранить в команде Килиана Мбаппе и Неймара.

По сведениям журналиста Николо Скиры, обоим игрокам были предложены новые контракты до 2025 года.

Отметим, что действующие контракты футболистов с клубом истекают летом 2022 года.

В этом сезоне Мбаппе провел 18 игр, забил 14 голов и отдал 7 ассистов. На счету Неймара 9 голов и три результативные передачи в 12 матчах.

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