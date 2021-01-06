ПСЖ предложил Неймару и Мбаппе новые контракты
ПСЖ намерен сохранить в команде Килиана Мбаппе и Неймара.
По сведениям журналиста Николо Скиры, обоим игрокам были предложены новые контракты до 2025 года.
Отметим, что действующие контракты футболистов с клубом истекают летом 2022 года.
В этом сезоне Мбаппе провел 18 игр, забил 14 голов и отдал 7 ассистов. На счету Неймара 9 голов и три результативные передачи в 12 матчах.
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|Монпелье
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|Страсбур
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
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|Дижон
|28
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|18
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|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13