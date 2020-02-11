ПСЖ предложил огромную зарплату лидеру обороны "Наполи"

ПСЖ не оставляет попыток купить сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский клуб предложил футболисту зарплату в размере 12 миллионов евро в год. Игрок готов сменить клуб, но ПСЖ еще нужно договориться с "Наполи", который требует за него не менее 75 миллионов евро. Также сенегалец входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенала".

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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