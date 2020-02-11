ПСЖ предложил огромную зарплату лидеру обороны "Наполи"

Теги наполипсжкалиду кулибалитрансферы

ПСЖ предложил огромную зарплату лидеру обороны "Наполи"

ПСЖ не оставляет попыток купить сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский клуб предложил футболисту зарплату в размере 12 миллионов евро в год. Игрок готов сменить клуб, но ПСЖ еще нужно договориться с "Наполи", который требует за него не менее 75 миллионов евро. Также сенегалец входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенала".

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Не пропустите: Руководитель ПСЖ оценил шансы команды в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Андронов рассказал, почему Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году

Андронов рассказал, почему Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 23 54
2 Ювентус Ювентус 23 54
3 Лацио Лацио 23 53
4 Аталанта Аталанта 23 42
5 Рома Рома 23 39
6 Хеллас Верона Хеллас Верона 23 34
7 Болонья Болонья 23 33
8 Кальяри Кальяри 23 32
9 Парма Парма 23 32
10 Милан Милан 23 32
11 Наполи Наполи 23 30
12 Сассуоло Сассуоло 23 29
13 Торино Торино 23 27
14 Фиорентина Фиорентина 23 25
15 Удинезе Удинезе 23 25
16 Сампдория Сампдория 23 23
17 Лечче Лечче 23 22
18 Дженоа Дженоа 23 19
19 Брешия Брешия 23 16
20 СПАЛ СПАЛ 23 15
Полная таблица

топ-5 тегов