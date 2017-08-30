ПСЖ предложил приобрести Моуру и Ди Марию английскому топ-клубу

Французский ПСЖ предложил приобрести своих вингеров Лукаса Моуру и Анхеля Ди Марию английскому "Тоттенхэму".

Однако, как информирует Get Football News France, "шпоры" отказались от их покупки. Первый не подошел вице-чемпиону Англии из-за своих игровых характеристик, а второй, несмотря на желание тренерского штаба "Тоттенхэма" видеть его в своих рядах, оказался слишком дорогим для клуба.

Напомним, Ди Мария заявил о желании перейти в "Барселону". | soccernews.ru