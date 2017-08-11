ПСЖ предложил "Реалу" купить Менье

ПСЖ намерен избавиться от защитника Томаса Менье, сообщает AS.

По сведениям издания, парижане предложили мадридскому "Реалу" купить 25-летнего бельгийца за 15-20 миллионов евро.

Стоит отметить, что "сливочные" как раз ищут правого защитника, так как после ухода Данило в "Манчестер Сити" Дани Карвахаль остался без дублёра.

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