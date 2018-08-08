ПСЖ предложил своего игрока "Реалу"

Теги юлиан дракслерпсжреал мадрид

ПСЖ предложил своего игрока "Реалу"ПСЖ предложил приобрести своего вингера Юлиана Дракслера мадридскому "Реалу", информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, парижане рассчитывают, что королевский клуб воспользуется моментом, чтобы заполучить игрока, который входил ранее в сферу их интересов. Трансфер немца чемпион Франции уже оценил в 40-50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дракслер забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ.

Напомним, в услугах Дракслера заинтересован "Милан". | soccernews.ru

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