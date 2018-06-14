ПСЖ предложил своего ключевого хавбека "Манчестер Юнайтед"

ПСЖ готов расстаться со своим ведущим полузащитником Марко Верратти, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, парижане уже предложили 25-летнего хавбека "Манчестер Юнайтед".

В завершившемся сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, до конца месяца ПСЖ должен продать игроков на 60 миллионов евро. | soccernews.ru