ПСЖ предложил своего ключевого хавбека "Манчестер Юнайтед"

1 Теги псжманчестер юнайтедмарко верратти

ПСЖ предложил своего ключевого хавбека "Манчестер Юнайтед"ПСЖ готов расстаться со своим ведущим полузащитником Марко Верратти, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, парижане уже предложили 25-летнего хавбека "Манчестер Юнайтед".

В завершившемся сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, до конца месяца ПСЖ должен продать игроков на 60 миллионов евро. | soccernews.ru

Комментарии
Троглодит

Переоценённый игрок. Давно пора с ним расстаться.

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