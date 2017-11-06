ПСЖ предложил своего вингера "Челси"

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ПСЖ предложил своего вингера "Челси"Французский ПСЖ предложил своего вингера Лукаса Моуру лондонскому "Челси", информирует le10sport.

По сведениям источника, "аристократы" взяли время на раздумье. В случае, если тренерский штаб лондонского клуба одобрит переход бразильца, этот трансфер состоится уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Моура забил 1 гол в 5 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ расширил круг кандидатов на замену Эмери еще на одного специалиста. | soccernews.ru

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