ПСЖ предложил своего вингера "Челси"

Французский ПСЖ предложил своего вингера Лукаса Моуру лондонскому "Челси", информирует le10sport.

По сведениям источника, "аристократы" взяли время на раздумье. В случае, если тренерский штаб лондонского клуба одобрит переход бразильца, этот трансфер состоится уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Моура забил 1 гол в 5 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ расширил круг кандидатов на замену Эмери еще на одного специалиста. | soccernews.ru