ПСЖ предложил Винисиусу зарплату в пять раз выше, чем в "Реале"

Фото твиттер "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил очень выгодное предложение от ПСЖ, утверждает ABC.

По информации источника, парижане выразили готовность увеличить зарплату 21-летнего футболиста в пять раз (с 3,3 до 17 миллионов евро), если он согласится на переход.

Однако бразилец отказал ПСЖ, поскольку всегда мечтал выступать за королевский клуб и добиться здесь успеха.

Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" истекает в 2024 году, и сейчас стороны ведут переговоры о его продлении. Ожидается, что оклад игрока вырастет до 8 миллионов евро за сезон.

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