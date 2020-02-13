ПСЖ предложит Мбаппе гигантскую зарплату, чтобы удержать его в команде

"Пари Сен-Жермен" намерен пойти на экстренные меры, чтобы сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает AS.

По сведениям издания, французский клуб предложит футболисту новый контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год. Соглашение может быть подписано после чемпионата Европы 2020 года.

Нынешний контракт игрока с парижанами действует до лета 2022 года. Его зарплата составляет порядка 15 миллионов евро в год. Интерес к Мбаппе проявляют "Ювентус", "Реал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел 28 матчей за парижан во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 14 результативных передач.

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