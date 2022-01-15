ПСЖ предложит Мбаппе краткосрочный контракт

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ПСЖ предложит Мбаппе краткосрочный контракт

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

ПСЖ не теряет надежд сохранить в составе форварда Килиана Мбаппе, сообщает Telefoot.

По информации источника, парижане пытаются убедить игрока заключить краткосрочный контракт.

Стороны сейчас обсуждают такой вариант продолжения сотрудничества.

В текущем сезоне 23-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 26 матчей, забил 18 голов и сделал 15 ассистов.

Соглашение звёздного француза с клубом истекает 30 июня 2022 года.

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