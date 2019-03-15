ПСЖ предложит Тухелю новый контракт

ПСЖ намерен продлить контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, соглашение будет подписано еще на год. Нынешний контракт действует до 2020 года.

Под руководством Тухеля ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции.

Немец возглавил ПСЖ весной 2018 года.

в Лиге 1 ПСЖ лидирует в турнирной таблицы, имея в активе 74 балла. Недавно парижский клуб вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед".

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