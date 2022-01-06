ПСЖ предложит "Ювентусу" обмен форвардами
Фото: инстаграм Мойсе Кина/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" готов обменять нападающего Мауро Икарди на форварда "Ювентуса" Мойсе Кина, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, переходы могут состояться в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "Ювентус" почти договорился об аренде Икарди.
В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 20 матчей и забил пять голов. На счету 21-летнего Кина четыре забитых мяча в 20 поединках за "Ювентус".
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