ПСЖ предложит "Ювентусу" обмен форвардами

Фото: инстаграм Мойсе Кина/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" готов обменять нападающего Мауро Икарди на форварда "Ювентуса" Мойсе Кина, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, переходы могут состояться в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "Ювентус" почти договорился об аренде Икарди.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 20 матчей и забил пять голов. На счету 21-летнего Кина четыре забитых мяча в 20 поединках за "Ювентус".

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